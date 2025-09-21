La domenica di Serie B regala tante emozioni, tra risultati inaspettati e rocamboleschi. La Carrarese subisce la prima sconfitta in campionato per mano dell'Avelllino al termine di un match dalle mille emozioni, finito 3-4 in favore degli irpini. Il Pescara cala il poker sorprendentemente contro l'Empoli, portandosi a casa la prima vittoria del torneo. Ed infine il Padova supera l'Entella al termine di una gara combattuta, con il risultato di 2-1.
I risultati
Serie B, i risultati dei match odierni: cade l’Empoli, vittoria rocambolesca dell’Avellino
CARRARESE-AVELLINO 3-4
Match dalle mille emozioni allo Stadio dei Marmi, quattro reti nella prima frazione, attacchi cinici e difese non proprio irresistibili. La sfida si apre al 16' con il vantaggio della Carrarese con Abiuso, ripreso 2 minuti più tardi dall'Avellino con Sekulov. Al 25' passa nuovamente avanti la formazione di casa con Cicconi, ma, Ruggeri al 37' con un autogol rimette la sfida in equilibrio. Termina 2-2 il primo tempo. Nella seconda frazione l’Avellino scende in campo con più determinazione e va in vantaggio con due reti, dapprima con Russo e successivamente con Besaggio. Inutile il gol di Schiavi all'81. Avellino che sale a quota 7 punti, a -3 dal primo posto.
PESCARA-EMPOLI 4-0
Il Pescara cerca la prima vittoria stagionale per trovare un po' di respiro dopo aver ottenuto solo un punto nelle prime 3 gare. Gli uomini di Vivarini offrono un'ottima prestazione all'Adriatico, battendo l'Empoli 4-0.
PADOVA-ENTELLA 2-1
Il Padova, nell'identica situazione del Pescara, batte l'Entella rimontando il vantaggio della formazione ospite siglato da Karic, con un'autorete di Bortolussi e una rete di Harder.
