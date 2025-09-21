Serie B, i risultati dei match odierni: cade l’Empoli, vittoria rocambolesca dell’Avellino

I risultati delle sfide odierne di Serie B. Il Pescara cala il poker contro l'Empoli. L'Avellino vince al termine di una gara ricca di gol a Carrara. E il Padova conquista la prima vittoria stagionale

La domenica di Serie B regala tante emozioni, tra risultati inaspettati e rocamboleschi. La Carrarese subisce la prima sconfitta in campionato per mano dell' Avelllino al termine di un match dalle mille emozioni, finito 3-4 in favore degli irpini. Il Pescara cala il poker sorprendentemente contro l' Empoli , portandosi a casa la prima vittoria del torneo. Ed infine il Padova supera l'Entella al termine di una gara combattuta, con il risultato di 2-1.

Match dalle mille emozioni allo Stadio dei Marmi, quattro reti nella prima frazione, attacchi cinici e difese non proprio irresistibili. La sfida si apre al 16' con il vantaggio della Carrarese con Abiuso, ripreso 2 minuti più tardi dall'Avellino con Sekulov. Al 25' passa nuovamente avanti la formazione di casa con Cicconi, ma, Ruggeri al 37' con un autogol rimette la sfida in equilibrio. Termina 2-2 il primo tempo. Nella seconda frazione l’Avellino scende in campo con più determinazione e va in vantaggio con due reti, dapprima con Russo e successivamente con Besaggio. Inutile il gol di Schiavi all'81. Avellino che sale a quota 7 punti, a -3 dal primo posto.