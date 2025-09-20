Mediagol
Risultati

Serie B, i risultati degli ultimi match di sabato: Modena capolista, Samp sempre più giù

Modena
Il Modena vince a Mantova e balza in vetta alla Serie B a pari punti con Palermo e Cesena, il Monza batte la Samp che resta ultima a quota zero.
Il sabato di Serie B regala emozioni contrastanti tra U-Power Stadium e Martelli.Il Monza supera la Sampdoria per 1-0 in una gara intensa e sofferta, mentre il Modena cala il tris a Mantova e si conferma in vetta alla classifica.

Monza-Sampdoria 1-0

All’U-Power Stadium i brianzoli trovano il successo grazie al gol di Agustin Álvarez al 59’, decisivo per rompere l’equilibrio. La partita era già stata segnata dagli episodi: al 29’ Barak sbaglia un rigore che avrebbe potuto indirizzare la sfida a favore della Samp, che poco dopo resta in dieci per l’espulsione di Cherubini.Il Monza non sfrutta subito la superiorità e al 55’ perde Ciurria per doppio giallo, ristabilendo la parità numerica. Ma proprio in quel momento arriva la zampata dell’uruguaiano. Finale amaro per i blucerchiati, ultimi in classifica con zero punti e già alla quarta sconfitta consecutiva. Sorridono invece i biancorossi, ora quinti con 7 punti.

Mantova-Modena 1-3

Al Martelli show del Modena di Sottil, che conquista la vetta. Gliozzi apre le marcature dopo un minuto, ma fallisce dal dischetto poco dopo. Tonoli raddoppia al 39’, Mancuso accorcia su rigore in pieno recupero del primo tempo. Nella ripresa l’autogol di Majer chiude i conti.Con questa vittoria i canarini salgono a 10 punti e si portano al primo posto in classifica insieme a Palermo e Cesena, ma al momento guidano il terzetto grazie alla migliore differenza reti rispetto ai rosanero e ai romagnoli. Mantova fermo a quota 3, in quindicesima posizione.

