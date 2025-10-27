Sarà Juan Luca Sacchi di Macerata l'arbitro di Palermo-Monza. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Vito Mastrodonato di Molfetta e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma. Il quarto uomo sarà Enrico Gemelli di Messina. Si rendono noti anche i nominativi V.A.R. (Aleandro Di Pardo di Avezzano) e A.V.A.R. (Marco Monaldi di Macerata) che dirigeranno la gara valevole per la decima giornata del campionato di Serie BKT, in programma il 28 ottobre alle 20:30 al "Barbera".
Le Designazioni Arbitrali
Serie B, designazioni 10ª giornata: ecco chi arbitrerà Palermo-Monza
LE DESIGNAZIONI ARBITRALI—
CESENA - CARRARESE H. 20:30
DI MARCO
GARZELLI – LAGHEZZA
IV: D’EUSANIO
VAR: RUTELLA
AVAR: AURELIANO
EMPOLI - SAMPDORIA h. 20:30
PICCININI
BAHRI - BIFFI
IV: IACOBELLIS
VAR: NASCA
AVAR: PAGANESSI
FROSINONE – VIRTUS ENTELLA h. 20:30
GALIPO’
PASCARELLA - PRESSATO
IV: PEZZOPANE
VAR: GIUA
AVAR: GUALTIERI
PALERMO - MONZA h. 20:30
SACCHI J. L.
MASTRODONATO - YOSHIKAWA
IV: GEMELLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: MONALDI
PESCARA - AVELLINO h. 20:30
CALZAVARA
MOKHTAR - PISTARELLI
IV: DI FRANCESCO
VAR: BARONI (ON SITE STADIO ADRIATICO GIOVANNI CORNACCHIA)
AVAR: PRENNA (ON SITE STADIO ADRIATICO GIOVANNI CORNACCHIA)
REGGIANA - MODENA h. 20:30
RAPUANO
CECCON – CEOLIN
IV: DE ANGELI
VAR: VOLPI
AVAR: DI VUOLO
MANTOVA - CATANZARO Mercoledì 29/10 h. 20:30
MARCHETTI
SCATRAGLI - COLAIANNI
IV: TERRIBILE
VAR: SANTORO
AVAR: FERRIERI CAPUTI
SPEZIA - PADOVA Mercoledì 29/10 h. 20:30
PEZZUTO
MONDIN – EL FILALI
IV: CERBASI
VAR: COSSO
AVAR: GARIGLIO
VENEZIA - SUDTIROL Mercoledì 29/10 h. 20:30
FELICIANI (foto)
BARONE - ZANELLATI
IV: LOVISON
VAR: PRONTERA
AVAR: DEL GIOVANE
© RIPRODUZIONE RISERVATA