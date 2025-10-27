Mediagol
Serie B, designazioni 10ª giornata: ecco chi arbitrerà Palermo-Monza

Palermo
I nominativi di Arbitro, Assistenti, IV Ufficiale, V.A.R e A.V.A.R. che dirigeranno la gara in programma martedì 28 ottobre
Sarà Juan Luca Sacchi di Macerata l'arbitro di Palermo-Monza. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Vito Mastrodonato di Molfetta e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma. Il quarto uomo sarà Enrico Gemelli di Messina. Si rendono noti anche i nominativi V.A.R. (Aleandro Di Pardo di Avezzano) e A.V.A.R. (Marco Monaldi di Macerata) che dirigeranno la gara valevole per la decima giornata del campionato di Serie BKT, in programma il 28 ottobre alle 20:30 al "Barbera".

CESENA - CARRARESE H. 20:30

DI MARCO

GARZELLI – LAGHEZZA

IV:      D’EUSANIO

VAR:  RUTELLA

AVAR:   AURELIANO

 

EMPOLI - SAMPDORIA h. 20:30

PICCININI

BAHRI - BIFFI

IV:      IACOBELLIS

VAR:    NASCA

AVAR:      PAGANESSI

 

FROSINONE – VIRTUS ENTELLA h. 20:30

GALIPO’

PASCARELLA - PRESSATO

IV:       PEZZOPANE

VAR: GIUA

AVAR: GUALTIERI

 

PALERMO - MONZA  h. 20:30

SACCHI J. L.

MASTRODONATO - YOSHIKAWA

IV:     GEMELLI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     MONALDI

 

PESCARA - AVELLINO h. 20:30

CALZAVARA

MOKHTAR - PISTARELLI

IV:      DI FRANCESCO

VAR:     BARONI (ON SITE STADIO ADRIATICO GIOVANNI CORNACCHIA)

AVAR:     PRENNA (ON SITE STADIO ADRIATICO GIOVANNI CORNACCHIA)

 

REGGIANA - MODENA h. 20:30

RAPUANO

CECCON – CEOLIN

IV:     DE ANGELI

VAR: VOLPI

AVAR: DI VUOLO

 

MANTOVA - CATANZARO Mercoledì 29/10 h. 20:30

MARCHETTI

SCATRAGLI - COLAIANNI

IV:     TERRIBILE

VAR:    SANTORO

AVAR:     FERRIERI CAPUTI

 

SPEZIA - PADOVA Mercoledì 29/10 h. 20:30

PEZZUTO

MONDIN – EL FILALI

IV:     CERBASI

VAR:     COSSO

AVAR:       GARIGLIO

 

VENEZIA - SUDTIROL Mercoledì 29/10 h. 20:30

FELICIANI (foto)

BARONE - ZANELLATI

IV:       LOVISON

VAR:     PRONTERA

AVAR:       DEL GIOVANE

