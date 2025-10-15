Mediagol
mediagol palermo Serie B, designazioni 8ª giornata: ecco chi arbitrerà Palermo-Modena

Le Designazioni Arbitrali

Serie B, designazioni 8ª giornata: ecco chi arbitrerà Palermo-Modena

Palermo
I nominativi di Arbitro, Assistenti, IV Ufficiale, V.A.R e A.V.A.R. che dirigeranno la gara in programma domenica 19 ottobre
Sarà Daniele Chiffi di Padova l'arbitro di Palermo-Modena. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Marcello Rossi di Novara e Gilberto Laghezza di Mestre. Il quarto uomo sarà Fabrizio Pacella di Roma. Si rendono noti anche i nominativi V.A.R. (Gianluca Aureliano di Bologna) e A.V.A.R. (Emanuele Prenna di Molfetta) che dirigeranno la gara valevole per la quinta giornata del campionato di Serie BKT, in programma il 19 ottobre alle 15:00 al "Barbera".

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI

VIRTUS ENTELLA - SAMPDORIA Venerdì 17/10 h. 20:30

DI BELLO

CIPRESSA - SCARPA

IV:      GAUZOLINO

VAR:  PATERNA (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

AVAR:   MANGANIELLO (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

 

FROSINONE - MONZA h. 15:00

RAPUANO

ALASSIO - GRASSO

IV:      DI REDA

VAR:    NASCA

AVAR:      DI VUOLO

 

MANTOVA - SUDTIROL  h. 15:00

DI MARCO

VOTTA – EL FILALI

IV:       MASSIMI

VAR: BARONI

AVAR: RUTELLA

 

PESCARA - CARRARESE h. 15:00

BONACINA (foto)

BITONTI - ZEZZA

IV:     PERRI

VAR:     GIUA (ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

AVAR:     MONALDI (ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

 

REGGIANA - BARI h. 15:00

FERRIERI CAPUTI

PRESSATO - PASCARELLA

IV:      ANGELILLO

VAR:     SERRA

AVAR:     SANTORO

 

JUVE STABIA - AVELLINO h. 17:15

MUCERA

GARZELLI - COLAIANNI

IV:     COLOMBO

VAR: PRONTERA

AVAR: GARIGLIO

 

SPEZIA CALCIO - CESENA h. 19:30

CALZAVARA

NIEDDA - ZANELLATI

IV:     PERENZONI

VAR:    VOLPI

AVAR:     MARESCA

 

PALERMO - MODENA Domenica 19/10 h. 15:00

CHIFFI

ROSSI M. - LAGHEZZA

IV:     PACELLA

VAR:     AURELIANO

AVAR:       PRENNA

 

EMPOLI - VENEZIA Domenica 19/10 h. 17:15

PEZZUTO

RICCI - PISTARELLI

IV:       GAVINI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:       COSSO

 

CATANZARO - PADOVA Domenica 19/10 h. 19:30

GALIPÒ

LAUDATO - SANTAROSSA

IV:     DIONISI

VAR:    CAMPLONE

AVAR:      FOURNEAU

