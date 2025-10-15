Sarà Daniele Chiffi di Padova l'arbitro di Palermo-Modena. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Marcello Rossi di Novara e Gilberto Laghezza di Mestre. Il quarto uomo sarà Fabrizio Pacella di Roma. Si rendono noti anche i nominativi V.A.R. (Gianluca Aureliano di Bologna) e A.V.A.R. (Emanuele Prenna di Molfetta) che dirigeranno la gara valevole per la quinta giornata del campionato di Serie BKT, in programma il 19 ottobre alle 15:00 al "Barbera".
Serie B, designazioni 8ª giornata: ecco chi arbitrerà Palermo-Modena
VIRTUS ENTELLA - SAMPDORIA Venerdì 17/10 h. 20:30
DI BELLO
CIPRESSA - SCARPA
IV: GAUZOLINO
VAR: PATERNA (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
AVAR: MANGANIELLO (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
FROSINONE - MONZA h. 15:00
RAPUANO
ALASSIO - GRASSO
IV: DI REDA
VAR: NASCA
AVAR: DI VUOLO
MANTOVA - SUDTIROL h. 15:00
DI MARCO
VOTTA – EL FILALI
IV: MASSIMI
VAR: BARONI
AVAR: RUTELLA
PESCARA - CARRARESE h. 15:00
BONACINA (foto)
BITONTI - ZEZZA
IV: PERRI
VAR: GIUA (ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
AVAR: MONALDI (ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
REGGIANA - BARI h. 15:00
FERRIERI CAPUTI
PRESSATO - PASCARELLA
IV: ANGELILLO
VAR: SERRA
AVAR: SANTORO
JUVE STABIA - AVELLINO h. 17:15
MUCERA
GARZELLI - COLAIANNI
IV: COLOMBO
VAR: PRONTERA
AVAR: GARIGLIO
SPEZIA CALCIO - CESENA h. 19:30
CALZAVARA
NIEDDA - ZANELLATI
IV: PERENZONI
VAR: VOLPI
AVAR: MARESCA
PALERMO - MODENA Domenica 19/10 h. 15:00
CHIFFI
ROSSI M. - LAGHEZZA
IV: PACELLA
VAR: AURELIANO
AVAR: PRENNA
EMPOLI - VENEZIA Domenica 19/10 h. 17:15
PEZZUTO
RICCI - PISTARELLI
IV: GAVINI
VAR: MAGGIONI
AVAR: COSSO
CATANZARO - PADOVA Domenica 19/10 h. 19:30
GALIPÒ
LAUDATO - SANTAROSSA
IV: DIONISI
VAR: CAMPLONE
AVAR: FOURNEAU
