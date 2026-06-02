L'ex calciatore del Perugia ed ex allenatore della Ternana e del Trapani, Alessandro Calori, ha rilasciato una intervista a TMW soffermandosi sul campionato di Serie A e di Serie B:

Allegri si sposa con Napoli anche per carattere e personalità?“Per guidare il Napoli bisogna avere carisma, personalità ed esperienza. Allegri è una scelta equilibrata, che ha un senso”.

E il Milan?

“Credo che uno dei candidati possa essere Italiano. Leggo tanti nomi di allenatori stranieri, ma Italiano potrebbe essere il profilo giusto, ha fatto un percorso importante e ha raggiunto traguardi importanti. Penso che adesso voglia provare a fare un ulteriore step. Parliamo di un allenatore con idee e gioco offensivo, ha tutti i requisiti per giocarsi una chance importante”.

Che Udinese sarà l’anno prossimo? Potrebbe esserci qualche cessione eccellente.“L’Udinese come ha sempre fatto qualche pezzo pregiato lo perderà. Tra Solet e Atta, qualcuno potrebbe essere sacrificato”.

Mister e la B?“Sarà come sempre un campionato intrigante. Bello. Se il Palermo manterrà l’intelaiatura, avendo già assaporato la possibilità di andare in A, potrà dire la sua. Poi c’è sempre la sorpresa, come accaduto con il Frosinone quest’anno”.

Pronto a rientrare? La consideriamo tra i papabili?

"Sono sempre tra i papabili. Aspetto che mi venga data l’opportunità giusta per rientrare”