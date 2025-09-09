Mediagol
Serie B, Accardi: “Palermo e Venezia hanno fatto un ottimo mercato. Il Monza e il Modena…”

L'operatore di mercato si esprime sul calciomercato delle squadre di B
Beppe Accardi, operatore di mercato, è intervenuto a "TMW", le sue parole sul mercato delle squadre di B: “Palermo e Venezia hanno fatto un ottimo mercato. Il Monza ha tenuto tutti i calciatori. Molto bene anche il Modena, che ha condotto un calciomercato intelligente ed oculato”.

