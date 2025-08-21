Serie B, Accardi: “I rosa sono i favoriti per la A, sabato sulla carta contro la Reggiana non c’è storia”

L'operatore di mercato si esprime sul campionato di B, e sulla sfida in programma sabato contro la Reggiana

⚽️ 21 agosto - 07:30

Beppe Accardi, operatore di mercato, ha rilasciato un'intervista a TMW, soffermandosi oltre che su temi riguardanti la Serie A, anche sul prossimo campionato di B:

Dove vede Lookman?

"Per me andrà via. Ma se dovesse restare all'Atalanta non mi sorprenderei e non succederebbe nulla".

Cosa si aspetta dall'Inter sul mercato?

"Cercheranno delle opportunità sul mercato. Un po' come dovrà fare il Napoli dopo l'infortunio occorso a Lukaku".

Vlahovic: Napoli o Milan?

"Dico più Milan che Napoli. Allegri l'ha avuto e conosce bene le sue qualità. Per il Napoli sarebbe una soluzione di ripiego, perché se non ci fosse stato l'infortunio di Lukaku non ci avrebbero pensato".

Alla prima tocca a Lucca. Sarà all'altezza?

"L'hanno pagato tanto. Mi aspetto che sia pronto e che dia un grande contributo".

E la B?

"Il Palermo è la squadra favorita, insieme al Venezia. Sabato c'è Palermo-Reggiana, sulla carta non c'è storia ma la Serie B ci ha insegnato che è un campionato difficoltoso. In queste prime partite le squadre forti hanno solo da perdere. Se non vinci, cominciano le chiacchiere".

Occhi in C: Pattarello?

"E' arrivata un'offerta ieri da una squadra croata di Serie A. Ha mercato all'estero, fa sorridere che ih Italia non prendiamo in considerazione i nostri talenti. Ma poco importa: abbiamo rinnovato con l'Arezzo da poco e cercherà di conquistare la Serie B".

Mbaye?

"E' tornato a giocare e darà il massimo. E' un'occasione importante per rimettersi in mostra".