Queste le formazioni ufficiali della gara Sampdoria-Palermo, valevole per la 24ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026, in programma alle ore 19.00.
Le formazioni
SAMPDORIA-PALERMO, LE FORMAZIONI UFFICIALI: JOHNSEN E MAGNANI DAL 1′
Le scelte di Gregucci e di Inzaghi per la gara in programma alle 19:00
SAMPDORIA:50 Martinelli, 2 Viti, 7 Cicconi, 11 Begic, 16 Henderson (C), 17 Hadzikadunic, 28 Abildgaard, 29 Di Pardo, 33 Conti, 77 Pierini, 99 Brunori.
A disposizione: 1 Ghidotti, 5 Riccio, 8 Ricci, 9 Coda, 10 Cherubini, 20 Pafundi, 25 Ferrari, 31 Vulikic, 72 Barak, 92 Soleri.
Allenatore: Gregucci.
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 6 Gomes, 7 Johnsen, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 20 Pohjanpalo, 27 Pierozzi, 29 Peda, 96 Magnani.
A disposizione: 1 Gomis, 77 Di Bartolo, 8 Segre, 11 Gyasi, 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 21 Le Douaron, 28 Blin, 31 Corona, 32 Ceccaroni, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA