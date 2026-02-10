In programma nella serata odierna la sfida tra Sampdoria e Palermo valida per la 24° giornata del campionato di Serie BKT. La squadra di Inzaghi, reduce da due vittorie consecutive, fa visita ai blucerchiati, anche essi provenienti da due successi di fila. La gara vanta di 74 precedenti con un bilancio in favore dei rosanero con 24 vittorie, 22 sconfitte e 28 pareggi. Al "Luigi Ferraris", teatro del match odierno, invece, il Palermo è uscito sconfitto in 16 occasioni, vittorioso in 8 e sono 12 le volte in cui le due compagini si sono divisi la posta in palio.
I PRECEDENTI
Sampdoria-Palermo, i precedenti: l’ultima vittoria al Ferraris risale al 2013
L'ULTIMO PRECEDENTE
L’ultima sfida tra le due squadre al “Ferraris” risale alla scorsa stagione, quando la formazione di Alessio Dionisi, dopo essere passata in svantaggio al primo minuto per il gol di Massimo Coda, bravo a sfruttare un errore di Audero, trovò il pareggio al quarantesimo con Joel Pohjanpalo. Nonostante la superiorità numerica dal sessantesimo per l’espulsione di Akinsamiro, non riuscì comunque a portare a casa la vittoria.
L'ULTIMA VITTORIA
L’ultima volta che il Palermo uscì vincente dal "Ferraris" fu nel 2013, quando i rosanero, in difficoltà di classifica, si imposero per 1-3: gol di Von Bergen al 19’, pareggio della Sampdoria con Eder, e reti di Ilicic e Garcia nella ripresa. La vittoria riaccese le speranze di salvezza, ma, nonostante ciò, i siciliani conclusero il campionato al 18esimo posto, e ritornarono nella serie cadetta dopo dieci anni passati in massima serie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA