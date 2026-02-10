Sampdoria-Palermo, i precedenti: l’ultima vittoria al Ferraris risale al 2013

In programma nella serata odierna la sfida tra Sampdoria e Palermo valida per la 24° giornata del campionato di Serie BKT. La squadra di Inzaghi, reduce da due vittorie consecutive, fa visita ai blucerchiati, anche essi provenienti da due successi di fila. La gara vanta di 74 precedenti con un bilancio in favore dei rosanero con 24 vittorie, 22 sconfitte e 28 pareggi. Al "Luigi Ferraris", teatro del match odierno, invece, il Palermo è uscito sconfitto in 16 occasioni, vittorioso in 8 e sono 12 le volte in cui le due compagini si sono divisi la posta in palio.