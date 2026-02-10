Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida odierna contro la Sampdoria. Rientra Davide Veroli dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori per diverse gare. Presente anche Antonio Palumbo, che ha saltato la partita recente, contro l'Empoli, per squalifica. Ancora fuori, invece, Rui Modesto, che, arrivato l'ultima ora del mercato invernale, sta ancora facendo i conti con un infortunio,
Sampdoria-Palermo, i convocati di Inzaghi: rientra Veroli, ancora out Modesto
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
7 Johnsen
8 Segre
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
77 Di Bartolo
96 Magnani
