Sampdoria-Palermo, i convocati di Inzaghi: rientra Veroli, ancora out Modesto

La lista dei convocati di Filippo Inzaghi in vista della sfida odierna contro la Sampdoria
Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida odierna contro la Sampdoria. Rientra Davide Veroli dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori per diverse gare. Presente anche Antonio Palumbo, che ha saltato la partita recente, contro l'Empoli, per squalifica. Ancora fuori, invece, Rui Modesto, che, arrivato l'ultima ora del mercato invernale, sta ancora facendo i conti con un infortunio,

I CONVOCATI

1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

7 Johnsen

8 Segre

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

77 Di Bartolo

96 Magnani

