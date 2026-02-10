Sampdoria-Palermo, i convocati di Inzaghi: rientra Veroli, ancora out Modesto

Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida odierna contro la Sampdoria. Rientra Davide Veroli dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori per diverse gare. Presente anche Antonio Palumbo, che ha saltato la partita recente, contro l'Empoli, per squalifica. Ancora fuori, invece, Rui Modesto, che, arrivato l'ultima ora del mercato invernale, sta ancora facendo i conti con un infortunio,