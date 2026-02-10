Sampdoria, GDS: “Gregucci: «Per noi è troppo importante»”

Dal Giornale di Sicilia prende forma il ritratto di una Sampdoria profondamente trasformata, costruita attraverso una vera e propria rivoluzione di mercato con un obiettivo chiaro: mettersi alle spalle l’incubo della zona retrocessione e guardare al futuro con maggiore fiducia, magari coltivando anche ambizioni più alte. La squadra che scenderà in campo contro il Palermo viene descritta come lontanissima da quella vista mesi fa al Barbera, quando i blucerchiati erano in piena difficoltà.

Il quotidiano sottolinea come il mercato di gennaio abbia portato rinforzi in ogni reparto, a partire dalla porta con Martinelli, passando per il centrocampo e gli esterni, fino all’attacco, dove spiccano gli ex rosanero Matteo Brunori e Edoardo Soleri. In mezzo, innesti come Salvatore Esposito, Pierini, Cicconi e Di Pardo hanno contribuito a ridisegnare l’identità della squadra, offrendo a Angelo Gregucci e Giovanni Foti un organico più profondo e competitivo.