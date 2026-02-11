Samp-Palermo, Calvarese: “Corretto annullare il gol di Pierozzi, sbagliato fischiare la punizione del 3-3”

Giampaolo Calvarese , ex arbitro non più in attività, ha analizzato gli episodi della sfida tra Sampdoria e Palermo , terminata 3-3. Ecco l’analisi pubblicata su Calvar.it.

"Nel primo episodio, entrambi i calciatori sono alla ricerca del pallone: Conti sta indietreggiando per provare lo stacco, mentre Bani salta prima di lui e – seppur con un movimento che, nella dinamica, è funzionale al salto – colpisce l’avversario al volto prima di prendere il pallone, togliendogli di fatto la possibilità di saltare per contenderglielo. Per questo motivo è da considerare sostenibile l’intervento del VAR.