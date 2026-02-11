Giampaolo Calvarese, ex arbitro non più in attività, ha analizzato gli episodi della sfida tra Sampdoria e Palermo, terminata 3-3. Ecco l’analisi pubblicata su Calvar.it.
L'ANALISI
Samp-Palermo, Calvarese: “Corretto annullare il gol di Pierozzi, sbagliato fischiare la punizione del 3-3”
"Nel primo episodio, entrambi i calciatori sono alla ricerca del pallone: Conti sta indietreggiando per provare lo stacco, mentre Bani salta prima di lui e – seppur con un movimento che, nella dinamica, è funzionale al salto – colpisce l’avversario al volto prima di prendere il pallone, togliendogli di fatto la possibilità di saltare per contenderglielo. Per questo motivo è da considerare sostenibile l’intervento del VAR.
Nel finale, invece, resta l’episodio contestato dai blucerchiati, ovvero la punizione da cui nasce il 3-3 in extremis di Ceccaroni, fischiata per un presunto fallo di Di Pardo su Augello. Si tratta di un uno contro uno, con il calciatore della Sampdoria che arriva nettamente sul pallone; successivamente si genera un contatto che non appare falloso. Va però sottolineato che si tratta di una punizione sulla trequarti, un episodio su cui può capitare di sbagliare: non è questo a poter pregiudicare la prestazione di un arbitro che, in questa occasione, è stato comunque sfortunato".
© RIPRODUZIONE RISERVATA