Sagramola: “Brunori? Palermo parla da tempo con la Juventus. Buttaro e Silipo…”

"Trattenere Brunori a Palermo? Immagino che la Juventus voglia capitalizzare al massimo il cartellino di questo giocatore. In questi mesi abbiamo avuto delle interlocuzioni con il club bianconero, con i quali abbiamo buoni rapporti a livello dirigenziale. In particolare, il nostro direttore sportivo Castagnini è amico del loro responsabile dell'area tecnica. Abbiamo parlato con loro chiedendo di riconoscerci il contributo della crescita di questo ragazzo. Sicuramente Brunori aveva fatto bene anche ad Arezzo in C anni addietro, però con la Virtus Entella e col Pescara non è che avesse fatto grandi cose. Qui si è riscoperto un giocatore straordinario, crescendo anche grazie a Baldini a cui va riconosciuto il merito. Con Filippi è vero, Brunori segnava pure, ma era un po' avulso dal sistema di gioco. Si sacrificava anche poco per i compagni, tant'è che alle volte l'abbiamo ripreso sotto questo aspetto. Nell'ultimo periodo è stato fondamentale anche in partite in cui non ha segnato. Ho visto prestazioni di grande generosità ed anche per questo si è meritato i nostri complimenti. Oggi è un calciatore diverso da quello dello scorso anno e di questo ne ha consapevolezza anche la stessa Juventus. Mi auguro che si possa fare un discorso con la Juventus e che si ricordino quanto Palermo è stata determinante per la sua crescita. Di questo ne è consapevole lo stesso Brunori ed il suo entourage. Buttaro ci ha sorpresi per la sua capacità di adattamento in una categoria difficile. Ha avuto la forza morale e caratteriale per superare momenti di difficoltà. Era titolare in un modulo diverso da quello attuale, ovvero quello di centrale di destra della difesa a tre. Con l'arrivo di Baldini aveva inizialmente perso la propria titolarità. Lui non si è demoralizzato ed una volta richiamato in causa ha risposto presente in maniera assolutamente brillante, terminando la stagione da protagonista. Buttaro era stato visto l'anno precedente da Castagnini nelle finali primavera e l'ha portato a Palermo, trovando un accordo di grande soddisfazione con la Roma. Oltre a lui in rosa abbiamo altri giovani che possono ancora dimostrare il proprio valore. Penso a Silipo ed a Felici, con quest'ultimo in prestito biennale dal Lecce ma con un'opzione di riscatto a nostro favore. Penso anche a Doda, terzino che ha fatto benissimo nel campionato di Serie D. Tra salto di categoria ed infortuni, l'albanese ha trovato meno spazio ma secondo me è un talento di prospettiva che può regalarci sorprese. Questi giovani sono dei patrimoni che possono davvero darci soddisfazioni non solo a livello tecnico".