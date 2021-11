Sabatini: “Io e Mourinho a Roma? Rispondo così. L’Inter e la cessione di Lukaku…”

L'intervista esclusiva concessa da Walter Sabatini, ex dirigente di Palermo, Roma e Inter, tra le altre, alla redazione di Mediagol.it

"Binomio tecnico dirigenziale Mourinho-Sabatini come sarebbe stato? Suggestivo direi e anche improponibile perché nessuno pensa a me alla Roma, sarebbe anche strategicamente sbagliato perché Mourinho da profilo accentratore non ha bisogno di un direttore sportivo come me. Le cessioni di Hakimi e Lukaku da parte dell'Inter? I manager che lavorano sono riusciti a produrre plusvalenze reali e non fittizie, l'Inter si è trovata in un momento in cui ha avuto la necessità di realizzare queste plusvalenze e quindi credo fossero mosse imprescindibili, i ragazzi sono comunque stati sostituito degnamente e spero che i nerazzurri possano avere una buona dose di fortuna come quella che servirà al Palermo da qui agli anni a venire. Il mio futuro? Tornerà presto in sella sul piano dirigenziale, in Italia e prestissimo. Un saluto a tutti gli sportivi di Palermo e a Palermo città che adoro, gli auguro le migliori fortune":