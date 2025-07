Ritiro Palermo: ecco quanto costeranno le amichevoli

Amichevoli: gestione e incassi a cura della società ospitante, come da accordi già adottati col Cagliari

Domenica 13 luglio comincerà ufficialmente la stagione del Palermo FC con il ritiro di Chatillon e Saint Vincent , in Val d’Aosta . In programma ci sono diverse amichevoli che si disputeranno nell’impianto sportivo di Chatillon a cui i tifosi potranno assistere probabilmente previo pagamento di un biglietto d’ingresso richiesto dall’organizzazione locale.

La gestione della biglietteria e gli incassi delle gare amichevoli a Chatillon, come già avvenuto negli anni passati, saranno infatti di competenza esclusiva della società locale, pertanto l'accesso all'impianto sportivo potrebbe avere un costo. Nella scorsa stagione, per esempio, i tifosi che hanno assistito alle gare amichevoli del Cagliari hanno pagato fino a 22 euro per singolo ingresso.