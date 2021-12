PROBABILI FORMAZIONI CATANIA-PALERMO, IL DERBY DELLA SICILIA

La sfida tra Catania e Palermo è in programma domenica pomeriggio, alle ore 14:30, allo Stadio "Angelo Massimino"

Il Palermo cerca i tre punti in trasferta nel match in programma domenica pomeriggio contro il Catania. Alle ore 14:30, allo Stadio "Angelo Massimino", andrà in scena la sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Gli uomini di Giacomo Filippi, dunque, torneranno a giocare lontano dal "Renzo Barbera" dopo la sconfitta rimediata sul campo del Picerno e la vittoria interna contro il Monopoli. Tre punti importanti che danno certamente slancio e morale in vista del gara contro gli etnei e del big match in programma il prossimo 19 dicembre contro il Bari di Michele Mignani, attuale capolista del torneo.