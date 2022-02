Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Venti di guerra sulla Sicilia, rischio export”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" oggi in edicola

"Venti di guerra sulla Sicilia, export a rischio per 70 milioni". Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. "L'ansia dei duemila ucraini dell'Isola: "Le esplosioni al telefono". Tir, protesta sospesa: rimossi i blocchi, ma l'ortofrutta è già alle stelle. I fondi del Pnrr: per il sociale 120 milioni, ora servono i progetti. Verso le elezioni: gli imprenditori scuotono la palude politica. l'Amat stoppa i precari: ce to bus fermi da martedì, mancano autisti. Lo Stadio Barbera si rifà il look per la Nazionale.