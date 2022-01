Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Ancora Ibra. Inzaghi studia una trappola per Leao”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola

"Ancora Ibra". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport". "Avanti col Milan per scudetto e Mondiale. 21 volte Nadal, è il Re degli Slam e placa i fischi a Medved. Inzaghi studia una trappola per Leao: in tre per fermarlo. Il Sassuolo punta sul gigante Lucca. E' il dopo Scamacca C'é l'ultimo assalto per Mirančuk, un regalo per Sarri. Si chiude! Alle 20 stop alle trattative. E la rivoluzione bianconera continua. Juve fino alla fine. Zakaria arriva in saldo, sprint per Nandez. Preso per l'estate il difensore Gatti. Ed è effetto Vlahovic anche sulla Champions".