Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Palermo trainato da Brunori, 5 gol in 3 partite”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"Mafia <<il dottore>> era tornato". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "Il retroscena: Pronto il pestaggio per avere sedici milioni. Le intercettazioni: Riina era una bestia, ha distrutto tutto. "Restiamo in Ucraina", le storie dei siciliani. Imprese, esaurito il budget per gli aiuti. Covid, l'isola è in giallo, in calo contagi e ricoveri. Allarme a Palermo: voragine nella strada che copre il fiume Papireto. Serie A: il Milan sorpassa l'Inter e e va in testa. Palermo trainato da Brunori, cinque gol in tre partite. Caro-energia, già salgono i prezzi, ogni famiglia spenderà 1.480 euro all'anno".