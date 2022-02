Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Mal di trasferta per i rosa, Brunori fa sperare”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"Il Mondo con il fiato sospeso: Biden convoca il consiglio per la sicurezza nazionale convinto che Putin abbia già deciso di attaccare l'Ucraina". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "La crisi da covid piega il turismo. Hotel chiusi, poche prenotazioni. Per l'Inter batosta con il Sassuolo. il Milan ringrazia. Mal di trasferta per i rosa, Brunori fa sperare. Calenda lancia il terzo polo: "Possiamo arrivare al 20%. No ad alleanza con M5S e FdI". Giaà fuggiti oltre il confine oltre 40mila filo-russi. Iniza la protesta Aias, tir parcheggiati in fila. Dal tribunale un nuovo no, Montante deve restare ad Asti. Incidente ed auto in fiamme, giovane gravissimo".