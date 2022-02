Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Giù le armi, ora si tratta”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"Giù le armi, ora si tratta". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "Oggi al confine della Bielorussia tentativo di colloquio tra i rappresentanti dei due governi. Zelensky scettico: "non ci credo ma proviamoci". E intanto Putin attiva l'allerta nucleare. Esodo di massa: 400mila profughi hanno passato il confine. Mezzo milione in piazza, Berlino si mobilita per la pace. I contraccolpi in Sicilia, Musumeci: da giorni in allarme le basi di Sigonella e Birgi. Pnrr, Razza ridisegna il piano per la nuova sanità. Policlinico e Civico, niente fusione. Tragedia a Palermo: schianto nell'auto con le amiche, morta a 18 anni. La gestione Baldini: rosa, il gioco è migliorato la classifica no".