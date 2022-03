Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Putin, minacce senza tregua”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"Putin, minacce senza tregua". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "Regione, profughi: il piano di accoglienza negli ospedali. Sicilia mobilitata: aiuti, soldi, vestiti, il tam tam corre sui social. Chiesa in prima linea: la parrocchia di Salina offre 40 posti letto. Il Papa: «Questo conflitto è una pazzia, fermate le armi». Confindustria, Allarme di Bonomi: «Ripresa a rischio, Pnrr da rivedere». Tragedia all'alba a Villabate: si schianta con l'auto e muore a 39 anni. lascia moglie e due figli. Palazzo delle Aquile: le liste prendono forma, ecco i big. Covid, il bollettino: contagi, l'isola è prima in Italia. Serie A, il Milan espugna Napoli e va in testa. Cultura: Michelangelo e l'alchimia tra gesti e simboli. Respinto il ricorso del Comune: il sì del Tar al rigassificatore riapre la partita e le polemiche ad Agrigento".