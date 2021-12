Prederby Palermo-Catania, La Vardera: “Festa dello sport. Bella cifra raccolta”

Il post social di Ismaele La Vardera con il quale si è detto soddisfatto per il risultato ottenuto in seguito al successo del prederby

Domani pomeriggio alle ore 14:30 andrà in scena il derby tra Catania e Palermo. Un match sentito che quest'anno ha un sapore ancora più particolare con due squadre che con obiettivi diversi si trovano nel pieno della lotte. Per provare ad avvicinare le due città e raccogliere dei fondi per aiutare la popolazione etnea colpita dal nubifragio è stato organizzato nella giornata odierna il prederby del cuore, che si è svolto al Renzo Barbera e ha riscosso successo.