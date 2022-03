Potenza-Palermo 1-0: i rosa sbattono su Greco e la traversa, Romero li punisce

PRIMO TEMPO – Bivio significativo in chiave playoff dopo il deludente pari al “Barbera” contro la Fidelis Andria. A Potenza, il Palermo di Baldini cerca l’immediato riscatto e la seconda vittoria esterna della nuova...

Avvio frizzante e Potenza che ci prova senza alcun timore reverenziale: Romero calcia bene al volo su invito di Coccia e il suo destro non va lontanissimo dal bersaglio. Il Palermo pare voglioso e discretamente reattivo, la compagine rosanero impatta la sfida con buona personalità. Due chances per gli ospiti nei primi dieci minuti: Dall'Oglio scaglia un destro secco dl limite e trova pronto Greco a deviare in corner. Subito dopo, ancora Greco si oppone alla conclusione di Valente che era sfuggito alla marcatura sul secondo palo. Sandri rimedia un cartellino giallo per un fallo tattico su De Rose. Zenuni calcia bene una punizione a giro con il destro e lambisce il palo alla sinistra di Massolo. Tema classico eseguito dalla squadra di Baldini al minuto ventidue: De Rose calibra un lancio sopra la linea difensiva lucana per la corsa di Valente, cross del numero trenta e chiusura di Brunori sul primo palo con la sfera che sfiora il bersaglio. Cargnelutti rischia l'autogol ed impegna il suo portiere Greco con una deviazione aerea nel tentativo di sventare un cross di Valente. In un frangente in cui il Palermo pare in pieno controllo del match, passa il Potenza: Coccia spinge a destra e crossa teso, centrali mal disposti e Romero ha vita facile su Doda che non riesce ad opporsi in marcatura.