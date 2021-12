Polito-Mediagol: “Palermo? Lo credevo più incisivo. Mio Bari ok, Almici e Valente…”

L’intervista esclusiva concessa da Ciro Polito, direttore sportivo del Bari, alla redazione di Mediagol.it

"Onestamente dico che la partita tra noi ed il Palermo, nell'arco dei 90 minuti, è stata certamente dai due volti. In parità numerica secondo me avrebbe meritato il Bari, per quanto concerne qualità del gioco e supremazia territoriale in mezzo al campo. Nella ripresa l'interpretazione della sfida è stata ovviamente diversa, in dieci uomini bisogna pensare a combattere, unirsi e sfruttare qualche occasione. Sono state create alcune palle gol molto limpide anche in inferiorità numerica, ad esempio in occasione della percussione di D'Errico che ha passato la sfera a Mallamo che non ha colpito a mezzo metro dalla porta. Anche al novantesimo il Bari poteva portare a casa i tre punti con il colpo di testa di Celiento che non è entrato di poco. Sono enormemente soddisfatto dalla prestazione fornita dalla mia squadra, che ha dimostrato da più tempo di essere continua nel suo percorso e compatta. Passo dopo passo, siamo sempre in crescendo, ovviamente senza nulla togliere alla compagine di Filippi. Il Palermo è una grande squadra che sta facendo un gran campionato e sono sicuro che fino all'ultimo ci starà alle calcagna. Quella rosanero è una formazione di tutto rispetto che occupava il secondo posto meritatamente e non per caso, anche se ora è stata superata dal Monopoli.