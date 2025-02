Pohjanpalo, Di Francesco conferma: “Se non è qui un motivo c’è”

Si avvicina sempre di più l'arrivo di Pohjanpalo al Palermo . Il finlandese non è stato convocato per la sfida contro l' Udinese , persa 3-2 dai lagunari.

LE PAROLE DI DI FRANCESCO

Di Francesco, allenatore del Venezia, ha confermato in conferenza stampa il suo addio: "Prima della partita l'ho salutato. Se non è qui un motivo c'è, poi non posso dire altro: non ci sono ancora ufficialità", ha concluso l'ex tecnico della Roma.