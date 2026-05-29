In programma alle 20:00 la finale di ritorno tra Monza e Catanzaro. Si parte dal risultato di 2-0 in favore della compagine di Bianco, che ha tutti i favori dei pronostici. La formazione di Aquilani è chiamata alla impresa, sarà necessario infatti vincere per tre reti di scarto per approdare nella massima serie.

Di seguito le formazioni ufficiali:

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Delli Carri, Carboni; Bakoune, Pessina, Colombo, Azzi; Hernani, Dany Mota; Cutrone. All. Bianco

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Fellipe Jack; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Di Francesco; Liberali, Iemmello; Pittarello. All. Aquilani