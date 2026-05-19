Il Monza approda in finale battendo la Juve Stabia 2-1 al termine di una sfida in cui il divario di punti presente nella classifica regolare è venuto meno. La compagine di Bianco ha offerto una prova non particolarmente brillante, rischiando in vari frangenti e non creando occasioni degne di nota. Ad avere la meglio è il maggiore tasso tecnico e le individualità. In tal senso, Patryck Cutrone al suo ingresso ha dato quella giusta dose di qualità e di quantità, per poter scardinare la retroguardia campana. Il Monza adesso attende il nome del prossimo avversario, una tra Catanzaro e Palermo, con la prima, forte del vantaggio di 3-0 dell'andata, come netta favorita.

PRIMO TEMPO

La sfida si apre con particolare equilibrio, con entrambe le compagini che si studiano e cercano l'approccio giusto per avvicinarsi dalle parti del portiere. La differenza di tasso tecnico non è minimamente visibile, con la Juve Stabia che attende il Monza, e che cerca di sfruttare le ripartenze. D'altro canto, la compagine casalinga non riesce a creare opportunità degne di nota, oltre che la rete annullata a Dany Mota al dodicesimo. Primo tempo in cui regna, dunque, un costante equilibrio. Ma nonostante il pareggio a reti bianche, la sfida non è assolutamente brutta da vedere.

SECONDO TEMPO

La seconda frazione comincia con il Monza che tiene il possesso della palla, non riuscendo a dare particolari fastidi alla Juve Stabia. Gli ingressi, di Cutrone e di Hernani, cambiano totalmente il canovaccio della sfida, con la squadra di Bianco più attiva in attacco. La Juve Stabia entra in difficoltà rischiando al 70' con il primo citato, Cutrone, entrato in campo particolarmente ispirato, che calcia dagli sviluppi di calcio d'angolo trovando la risposta di Confente. Al 82' arriva un'altra occasione: Alvarez calcia in porta nei pressi dell'area di rigore trovando i cartelloni pubblicitari. La pressione del Monza è evidente, e trova risposta positiva all'85' con una rete di pregevole fattura di Cutrone che riceve da una sponda di Baukune sulla destra, liscia in un primo momento, controlla con la suola sinistra in un secondo e poi calcia con il destro battendo Confente, totalmente incolpevole. Al 90' arriva la risposta della Juve Stabia con Brunete che riceve da Gabrielloni e al limite dell'area calcia un bolide alla destra di Thiam, rimasto fermo. Gli ultimi minuti recitano un assedio non indifferente della compagine ospite che tenta la qualsiasi, scoprendosi chiaramente in difesa. Al 95', però, Patrick Cutrone spegne ogni speranza campana segnando la rete del 2-1 e facendo volare il Monza in finale.