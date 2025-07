Pippo Inzaghi e i giovani: un matrimonio che s’ha da fare

Le parole dell'allenatore dopo l'amichevole col Paradiso accendono le speranze di Peda, Vasic e Corona

⚽️ 21 luglio 2025 (modifica il 22 luglio 2025 | 09:14)

Di Gaetano Armao

Il Palermo di Filippo Inzaghi continua a convincere nel ritiro di Châtillon. Dopo il netto 5-1 rifilato all'FC Paradiso nella seconda amichevole stagionale, è arrivato un messaggio chiaro e inequivocabile dal tecnico rosanero sui giovani in rosa: "I giovani ce li teniamo perché sono forti", ha dichiarato Inzaghi. "Peda, Vasic, Corona sono calciatori che possono darci soddisfazioni."

Parole che suonano come musica alle orecchie dei tre talenti rosanero. Il tecnico ha poi aggiunto: "Peda rimane qui - ha la mia stima: può giocare ovunque e i giocatori forti li teniamo con noi, senza alcun dubbio. I giovani del Palermo sono forti. Perché dovremmo mandarli altrove? Qui gioca chi mi fornisce le giuste garanzie. Per sognare dobbiamo avere 20 giocatori forti. Parlo di Peda ma anche di Vasic e Corona."

Un segnale forte per il futuro — Le dichiarazioni di Inzaghi rappresentano molto più di semplici rassicurazioni. Peda è stato schierato da centrale del reparto a 3 nell'amichevole contro il Paradiso, dimostrando la sua versatilità tattica. Il difensore classe 2001 ha conquistato la fiducia del mister.

Aljosa Vasic è stato impiegato da trequartista e ha fornito l'assist per il gol dell'1-0 di Ceccaroni contro il Paradiso, mettendo in mezzo un pallone perfetto per il difensore.

Giacomo Corona ha trovato la via del gol realizzando una rete di testa nella ripresa dell'amichevole contro il Paradiso, confermando il suo momento positivo dopo aver già segnato quattro gol nella prima uscita contro la Rappresentativa Valle d'Aosta.

Il metodo Inzaghi — Inzaghi ha dimostrato un approccio diretto con i suoi giovani. Durante il ritiro ha avuto colloqui individuali con Vasic e Peda, segno dell'attenzione particolare riservata ai talenti in rosa.

Il concetto espresso dall'allenatore è chiaro: "I giovani forti me li tengo stretti", come ha dichiarato in conferenza stampa. Una filosofia basata sulla meritocrazia: i giovani devono conquistarsi la fiducia attraverso le prestazioni sul campo.

Le prestazioni sul campo — Contro il Paradiso, i tre giovani hanno risposto presente con prestazioni convincenti. Peda ha giocato da titolare come centrale della difesa a tre, dimostrando sicurezza e personalità nel ruolo. Vasic ha fornito l'assist per il primo gol e ha giocato con buona qualità nel ruolo di trequartista, mostrando tecnica e visione di gioco. Corona ha segnato il quarto gol della partita, realizzando di testa su assist di Di Francesco e confermando il suo fiuto del gol.

L'entusiasmo del tecnico — Dopo il successo contro il Paradiso, Inzaghi si è detto soddisfatto: "Grandi miglioramenti, come era normale che sia. C'è ancora pesantezza, ma ho visto volontà e impegno. Mi è piaciuto l'atteggiamento."

Il tecnico ha anche precisato: "Era importante continuare a mettere gas sulle gambe e la risposta della squadra è stata ottima. L'obiettivo è arrivare al 16 agosto con le gambe cariche."

Una svolta nel progetto tecnico — Le dichiarazioni di Inzaghi dopo l'amichevole con il Paradiso segnano un chiaro cambio di paradigma nel progetto rosanero. I giovani non vengono più considerati semplici alternative, ma elementi centrali della strategia tecnica. Peda, Vasic e Corona hanno ricevuto un messaggio inequivocabile dal loro allenatore: la società crede nelle loro qualità e sono pronti a giocarsi le proprie carte.

La filosofia di Inzaghi appare vincente e lungimirante: valorizzare i talenti in casa, costruire un gruppo solido basato sulla meritocrazia e dare fiducia a chi dimostra di meritarsela sul campo. Il tecnico ha dimostrato di saper coniugare esperienza e gioventù, creando le condizioni ideali per la crescita dei suoi ragazzi.

Il matrimonio tra Pippo Inzaghi e i giovani del Palermo è appena iniziato, ma le prime indicazioni dal ritiro di Châtillon sono più che incoraggianti. Le prestazioni in campo e la fiducia espressa pubblicamente dal tecnico rappresentano il miglior viatico per un futuro roseo per i talenti rosanero.