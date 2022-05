Pietro Accardi: “Palermo-Triestina? Ricordi unici. Baldini, tifosi e playoff…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'attuale direttore sportivo dell'Empoli, Piero Accardi, intervistato in esclusiva dalla redazione di Mediagol.it

Un percorso professionale significativo, costruito sulla base di passione, spirito di sacrificio e perseveranza. Una brillante carriera da calciatore: la promozione in Serie A, l'esordio in massima serie ed in Europa con la maglia della sua città. Dopo la favola di Palermo, durata ben sei anni, il periodo importante alla Sampdoria (dal 2006 al 2012), inframezzato dalla parentesi di Brescia.

Difensore centrale o esterno basso bivalente, Pietro Accardi ha coronato sul rettangolo verde i sogni coltivati fin dalla tenera età. Dal 2014, dopo il ritiro dall'attività agonistica, un ulteriore step, prima da team manager, dunque da dirigente - dopo un biennio da calciatore - ad Empoli. Intervistato in esclusiva dalla redazione di Mediagol.it, l'attuale direttore sportivo del club toscano ha commentato l'esito del sorteggio relativo al primo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C. Domenica 8 (in trasferta) e giovedì 12 maggio (al "Renzo Barbera"), infatti, la squadra di Silvio Baldini affronterà la Triestina di mister Bucchi.

"I playoff, come ben sapete, costituiscono un contesto particolare in cui spesso valori e gerarchie maturare nella regular season si azzerano. Il Palermo sta comunque arrivando all'appuntamento in condizioni ideali ed ha tutte le carte in regola per compiere un bel percorso. La Triestina è un avversario ostico, ma il Palermo dispone di un organico di livello e di una guida tecnica eccellente per superare questo ostacolo. Il mister è riuscito a dare identità, convinzione ed autostima a tutto il gruppo. Io lo conosco bene e so perfettamente con quanta attenzione lui prepara questo tipo di appuntamenti", ha dichiarato.

"In città mi dicono si respiri un'atmosfera di grande entusiasmo e fiducia. Ho visto in questi giorni diversi video in cui i tifosi caricano la squadra con grande passione e calore. Giocare la gara di ritorno al Barbera sia nel primo, sia nel secondo turno nazionale dei playoff, può costituire un valore aggiunto perché conosco la spinta emotiva che la mia gente sa dare alla squadra in queste partite. Palermo-Triestina mi rievoca ricordi unici ed indelebili. Le emozioni che ho provato in quella serata magica di festa, in cui conquistammo la promozione in Serie A dopo 32 anni, resteranno per sempre dentro di me", ha concluso Accardi.