Pescara-Palermo, i precedenti: i rosanero non vincono in terra abruzzese dal 2014

In programma nella giornata odierna la sfida tra Pescara e Palermo valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie BKT. La squadra di Inzaghi, reduce da due vittorie consecutive, cerca la terza per avvicinarsi al Venezia, che, si è fermato sul pari contro il Sudtirol, e al Monza, che ha sconfitto la Virtus Entella nella serata di venerdì. D'altro canto, la compagine di Gorgone, cerca la vittoria per riaccendere le speranze di salvezza. L'incontro odierno sarà il quarantasettesimo confronto tra le due formazioni. Il bilancio è in favore del Palermo con 17 vittorie, 20 pareggi, e 9 sconfitte, queste ultime arrivate tutte all'Adriatico, il teatro del match di oggi.