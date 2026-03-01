In programma nella giornata odierna la sfida tra Pescara e Palermo valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie BKT. La squadra di Inzaghi, reduce da due vittorie consecutive, cerca la terza per avvicinarsi al Venezia, che, si è fermato sul pari contro il Sudtirol, e al Monza, che ha sconfitto la Virtus Entella nella serata di venerdì. D'altro canto, la compagine di Gorgone, cerca la vittoria per riaccendere le speranze di salvezza. L'incontro odierno sarà il quarantasettesimo confronto tra le due formazioni. Il bilancio è in favore del Palermo con 17 vittorie, 20 pareggi, e 9 sconfitte, queste ultime arrivate tutte all'Adriatico, il teatro del match di oggi.
serie b
Pescara-Palermo, i precedenti: i rosanero non vincono in terra abruzzese dal 2014
ULTIMO PRECEDENTE
L'ultima sfida all'Adriatico tra le due compagini è risalente alla stagione 2018/2019. Il Palermo, allenato da Roberto Stellone, fece visita al Pescara di Pillon alla ricerca di punti vitali per mantenere viva la lotta alle prime posizioni della classifica. In seguito ad un iniziale vantaggio della formazione abruzzese siglato da Del Grosso, i rosanero rimontarono 1-2 terminando la prima frazione in vantaggio. Ma nella seconda, il Pescara risalì la china ed ebbe la meglio per 3-2 con le reti di Memushaj e Scognamiglio.
ULTIMA VITTORIA DEL PALERMO ALL'ADRIATICO
L'ultima volta che il Palermo ebbe la meglio in uno scontro esterno contro il Pescara risale all'annata 2013/2014, quando la compagine di Giuseppe Iachini, vincitrice assoluta di quel torneo, battè gli abruzzesi per 1-2 con le reti di Dybala e Belotti.
