Pescara-Palermo, dirige il match Maresca: i precedenti

La sfida odierna, contro il Pescara, si tratterà dell'ottava occasione in cui il fischietto napoletano ha diretto gare del Palermo
Sarà Maresca, della sezione di Napoli, coadiuvato da Miniutti e Pressato, a dirigere il match odierno tra Pescara e Palermo, valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B. Si tratterà della settima occasione in cui il fischietto campano dirigerà una gara dei rosanero. Il bilancio è favorevole alla formazione siciliana, con due pareggi, tre vittorie e una sconfitta.

ULTIMI PRECEDENTI

L'ultima gara del Palermo diretta da Maresca risale alla scorsa stagione, quando i rosanero, al termine di una gara pirotecnica, affrontarono la capolista Sassuolo vincendo 5-3, grazie alla tripletta di Pohjanpalo, alla rete di Segre e a un autogol di Toljan.

Gli altri precedenti riguardano le sfide contro il Bari (stagione 2023/24), terminata 0-0; contro il Brescia (2022/23), finita 2-2; contro il Cagliari, nella medesima stagione, vinta dai rosanero 2-1; contro l’Udinese (2016/17), conclusa 4-1 in favore dei friulani; e infine contro il Sassuolo (2014/15), vinta dal Palermo 2-1.

