Pescara-Palermo, dirige il match Maresca: i precedenti

Sarà Maresca, della sezione di Napoli, coadiuvato da Miniutti e Pressato, a dirigere il match odierno tra Pescara e Palermo, valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B. Si tratterà della settima occasione in cui il fischietto campano dirigerà una gara dei rosanero. Il bilancio è favorevole alla formazione siciliana, con due pareggi, tre vittorie e una sconfitta.