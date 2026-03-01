Pescara-Palermo, dirige il match Maresca: i precedenti

Sarà Maresca, della sezione di Napoli, coadiuvato da Miniutti e Pressato, a dirigere il match odierno tra Pescara e Palermo, valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B. Si tratterà della settima occasione in cui il fischietto campano dirigerà una gara dei rosanero. Il bilancio è favorevole alla formazione siciliana, con due pareggi, tre vittorie e una sconfitta.
I precedenti
ULTIMI PRECEDENTI
L'ultima gara del Palermo diretta da Maresca risale alla scorsa stagione, quando i rosanero, al termine di una gara pirotecnica, affrontarono la capolista Sassuolo vincendo 5-3, grazie alla tripletta di Pohjanpalo, alla rete di Segre e a un autogol di Toljan.
Gli altri precedenti riguardano le sfide contro il Bari (stagione 2023/24), terminata 0-0; contro il Brescia (2022/23), finita 2-2; contro il Cagliari, nella medesima stagione, vinta dai rosanero 2-1; contro l’Udinese (2016/17), conclusa 4-1 in favore dei friulani; e infine contro il Sassuolo (2014/15), vinta dal Palermo 2-1.
