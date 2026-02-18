Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Desplanches potrebbe aver già concluso in anticipo la sua stagione con il Pescara. Il portiere, di proprietà del Palermo, era uscito in lacrime al 34’ della sfida contro l’Avellino, lasciando subito presagire un infortunio serio. Quelle sensazioni, sottolinea il quotidiano, si sono purtroppo rivelate fondate.
La tegola
Pescara, Desplanches potrebbe aver terminato la stagione: interesse per un portiere svincolato
Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto hanno evidenziato una grave lesione al quadricipite della coscia sinistra, uno stop che lo costringerà a rimanere fermo per almeno due mesi. Una tempistica che, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe significare stagione finita, considerando che il campionato volge verso le battute decisive. Solo un eventuale recupero accelerato gli consentirebbe di rientrare per le ultimissime giornate.
Si tratta di una perdita pesantissima per il Pescara, che perde uno dei suoi elementi più affidabili nel momento cruciale della corsa salvezza. Proprio per colmare questo vuoto, sempre secondo Il Messaggero, la dirigenza si sarebbe attivata valutando il profilo di Sepe, portiere esperto e attualmente svincolato, come possibile soluzione immediata per sostituire Desplanches tra i pali.
