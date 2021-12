Perinetti: “Rivale Bari? Solo il Catanzaro”. E sul match contro il Palermo…

L'intervista concessa da Giorgio Perinetti, attuale direttore sportivo del Siena ed ex dirigente di Palermo e Bari

Giorgio Perinetti ha legato il suo nome al Palermo a più riprese, in epoche calcistiche e momenti storici diversi, conquistando prima una sofferta promozione dalla C alla B nell'era Sensi, e un’entusiasmante cavalcata che riportò subito il club rosanero di Maurizio Zamparini in Serie A nel 2013-2014. Intervistato ai microfoni del "Corriere dello Sport", l'attuale direttore sportivo del Siena, si è soffermato sulla lotta al vertice di Serie C ponendo maggiore attenzione ai percorsi finora intrapresi da Palermo e Bari: rispettivamente al secondo e primo posto in classifica.