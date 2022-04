Perinetti: “Mourinho tra l’Inter e lo scudetto. Futuro Dybala e cessione Palermo…”

Le dichiarazioni di Giorgio Perinetti, ex direttore sportivo di Palermo e Genoa, a proposito del futuro di Dybala e la cessione del Palermo ma non solo

"Per lo Scudetto l’Inter si è riaccreditata sfruttando qualche passo falso del Napoli e del Milan. È un campionato scarso e che ti aspetta, ma se l’Inter supera l’ostacolo Mourinho credo sia la vincitrice del campionato. La vittoria del Cagliari mette un’ipoteca sul discorso salvezza in Serie A. Il Genoa sta capendo che i pareggi non bastano per salvarsi. Credo che ormai le retrocesse siano Venezia, Genoa e Salernitana. Il nostro campionato si è livellato verso il basso. La Roma ci tiene in vita in campo internazionale, ma il bilancio è deficitario: siamo lontani dallo standard europeo. Poche squadre fanno il settore giovanile e poche con gli italiani, abbiamo troppa tattica, troppe lavagne, troppe seghe mentali, forse anche troppa tecnologia. Dybala? Quando l’ho conosciuto io era un ragazzino, oggi è un uomo. Con la Juve il discorso è chiuso, io so che preferisce la Liga alla Premier. Ma se Lautaro lascia Inter potrebbe essere un buon nome per i nerazzurri. Palermo? So che Mirri sta parlando con diversi soggetti interessati, spero che ci sia qualcuno di serio. Così come spero che la vicenda Catania possa chiudersi e riaprirsi nel migliore dei modi. Sono contento per il Bari che è una piazza che deve stare nel grande calcio".