Perinetti-Mediagol: “Triestina delusa, costruita per vincere. Palermo ok. Baldini…”

Le dichiarazioni di Giorgio Perinetti, in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it

Totem dirigenziale del panorama calcistico italiano che ha scritto pagine significative della storia rosanero. Giorgio Perinetti, ex manager di Genoa, Roma, Napoli, Juventus, Bari e Venezia, tra le altre, commenta in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it il sorteggio del primo turno nazionale dei playoff di Serie C che verdà il Palermo di Baldini sfidare nel doppio confronto dell'otto e dodici maggio la Triestina di Bucchi.

"Adesso entriamo in una fase particolarmente interessante dei playoff perché iniziano le sfide incrociate tra le formazioni dei diversi gironi. Ci sarà l'opportunità di comprendere realmente le differenze di livello e competitività tra le squadre che hanno primeggiato nei vari raggruppamenti. La Triestina era una squadra costruita per vincere il campionato ed era quindi partita alla vigilia della stagione con ben altre ambizioni e aspettative. E' una squadra un po' delusa ma guidata da un tecnico capace ed esperto come Cristian Bucchi quindi lo ritengo un avversario temibile ma ampiamente alla portata del Palermo. Domenica sarò al Nereo Rocco per assistere personalmente alla sfida d'andata tra i rosanero e gli alabardati. Il Palermo mi piace ma l'ho seguito poco dal vivo e sono curioso di vedere gli effetti del buon lavoro svolto da Baldini sulla panchina siciliana. Padova e Reggiana le ritengo per cifra tecnica sia sul piano collettivo sia sotto il profilo individuale le squadre obiettivamente favorite nella corsa vittoria di questi playoff. La mia chiaramente è una valutazione sulla carta poiché come sappiamo spesso nei playoff certi valori si annullano e l'aspetto mentale, atletico e motivazionale può fare la differenza. Questo Palermo ha tutte le carte in regola per arrivare almeno a disputare le semifinali".