Pelagotti: “Gol subiti? Non solo colpa mia. Potenza e Paganese, come le big di C”

Le dichiarazioni del portiere del Palermo FC, Alberto Pelagotti, che analizza il momento positivo del Palermo guidato da Giacomo Filippi, a quarantotto ore dalla sfida contro il Potenza del "Renzo Barbera", valida per la 14^ del girone C di Serie C

"Ogni volta che un portiere prende gol può sempre fare meglio. Anche sulle reti imparabili, si può sempre fare qualcosa in più. Quest'anno anche su alcune marcature subite dove mi è stata addebitata qualche colpa, ho analizzato bene il tutto e sono riuscito a comprendere che non è dipeso da me in certe occasioni. Dal gol con deviazione del Campobasso fino a quello contro il Monterosi. Ci sono tante dinamiche da valutare, ma sinceramente non mi sento di dire che ho sbagliato su tanti gol quest'anno. Spesso in quest'ambito si ragiona per congetture, come il famoso gol sul primo palo. Non è semplice evitare tali tipi di reti, principalmente perché se arriva un giocatore davanti a te, il tuo compito è quello di coprire tutta la porta e non solo il primo palo. Nel gol subito con la Turris, ad esempio, sono stato messo in difficoltà da Peretti che, in una zona non di mia competenza, non è riuscito a prendere la palla di testa e ha favorito la ribattuta dell'attaccante. Chi non è un portiere, non può comprendere queste cose. Potenza e Paganese? Non ci interessa il nome dell'avversario, né possiamo pensare ad alcun tipo di jolly o passo falso. Noi dobbiamo affrontare tutte le sfide allo stesso modo, cercando di portare a casa tre punti fondamentali per il nostro prosieguo. Giocare la palla con i piedi? Mi è stato attribuito anche qualche errore su alcune giocate palla a terra, ma leggendo i dati Istat ho visto di aver completato correttamente 23 passaggi su 25, mica male (ride). In questi casi acquisisci sempre più dimestichezza con gli allenamenti, specialmente sotto la guida di un mister come Filippi che ci chiede di giocare la palla a terra e velocemente".