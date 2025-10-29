Il Palermo Primavera, reduce da risultati non proprio soddisfacenti in campionato, oggi sfiderà l'Entella nel match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Di seguito le formazioni ufficiali:
Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale
Palermo Primavera
PalermoU19, le scelte di Cristiano Del Grosso per il match di Coppa Italia contro l’Entella
La formazione U19 sfida l'Entella in trasferta nel match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia
V. ENTELLA:1 Sanguineti, 2 Giovannetti (C), 3 Saia, 4 Ballerini, 5 Mele, 6 Cargioli, 7 Demme, 8 Conte, 9 Pedaci, 10 Riolfi, 11 Venturini.
A disposizione: 12 Mazzino, 13 Basso, 14 Bonino, 15 Bracovo, 16 Caso, 17 Castelli, 18 Matei, 19 Silvano, 20 Simonelli, 21 Traniello, 22 Zampardi.
Allenatore: Melucci.
PALERMO: 1 Mastellone, 2 Occhione, 3 Rinella, 4 Tarantino, 5 Hulidov, 6 Galletti, 7 Ribaudo, 8 Cracchiolo, 9 de Oliveira, 10 Brutto (C), 11 Dell’Orzo.
A disposizione: 12 Pizzuto, 13 Federico, 14 Brancato, 15 Caruso, 16 Grippa, 17 Di Gregorio, 18 Terranova, 19 M. Nicolosi, 20 Di Mitri.
Allenatore: Del Grosso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA