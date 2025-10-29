Mediagol
Palermo Primavera

PalermoU19, le scelte di Cristiano Del Grosso per il match di Coppa Italia contro l’Entella

La formazione U19 sfida l'Entella in trasferta nel match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia
Il Palermo Primavera, reduce da risultati non proprio soddisfacenti in campionato, oggi sfiderà l'Entella nel match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Di seguito le formazioni ufficiali:

V. ENTELLA:1 Sanguineti, 2 Giovannetti (C), 3 Saia, 4 Ballerini, 5 Mele, 6 Cargioli, 7 Demme, 8 Conte, 9 Pedaci, 10 Riolfi, 11 Venturini.

A disposizione: 12 Mazzino, 13 Basso, 14 Bonino, 15 Bracovo, 16 Caso, 17 Castelli, 18 Matei, 19 Silvano, 20 Simonelli, 21 Traniello, 22 Zampardi.

Allenatore: Melucci.

PALERMO: 1 Mastellone, 2 Occhione, 3 Rinella, 4 Tarantino, 5 Hulidov, 6 Galletti, 7 Ribaudo, 8 Cracchiolo, 9 de Oliveira, 10 Brutto (C), 11 Dell’Orzo.

A disposizione: 12 Pizzuto, 13 Federico, 14 Brancato, 15 Caruso, 16 Grippa, 17 Di Gregorio, 18 Terranova, 19 M. Nicolosi, 20 Di Mitri.

Allenatore: Del Grosso.

