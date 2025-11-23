PalermoU19, a Carini pari con il Monopoli

Lo 0-0 tra Palermo Primavera e Monopoli al Pasqualino di Carini non cambia la classifica, ma lascia sensazioni migliori rispetto alle ultime uscite. La squadra rosanero, pur restando penultima, mostra maggiore solidità, intensità e ordine, cancellando almeno in parte la delusione della precedente sconfitta.

Del Grosso sottolinea la «grinta encomiabile» dei suoi ragazzi e la voglia di lottare su ogni pallone. Da questo spirito, dice, occorre ripartire per superare un percorso complicato, convinto che con unità e determinazione possano arrivare soddisfazioni.

Contro un Monopoli solido e reduce dal successo di Perugia, il Palermo mantiene equilibrio, concede poco e prova a ripartire con convinzione, dando segnali di crescita sotto il profilo del carattere e dell’identità.