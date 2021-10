Palermo-Virtus Francavilla 1-0: Brunori scaccia la paura! Tre punti, tanta sofferenza

Un primo tempo incolore ed in perenne affanno quello disputato dai rosanero, spesso lunghi e scollati, imprecisi ed approssimativi nella gestione della sfera, irretiti dalla circolazione ordinata della palla di un avversario non trascendentale sul piano tecnico ma coeso e discretamente organizzato nelle due fasi. Sempre in ritardo e raramente sinergico nell'applicazione del pressing, disarticolato quando perdeva la sfera, in difficoltà sia centralmente che sulle corsie, con Doda e Valente spesso lacunosi in marcatura e nella chiusura delle diagonali. Comfusa e poco lucida la fase di impostazione in zona nevralgica. sterile e improduttiva la fase offensiva, Soleri non è riuscito a coprire adeguatamente la sfera ed alzare il baricentro come in altre occasioni, Fella è rimasto ancora una volta piuttosto avulso dal gioco della squadra, il solo Silipo si è prodotto in qualche interessante assolo, ma non è stato sufficientemente cercato ed assistito dai compagni. Nulla cosmico dalle parti di Nobile nella prima mezz'ora, più di un rischio per Pelagotti, con una velenosa conclusione di Perez ed un rigore reclamato da Ventola per un tocco di Peretti al culmine dell'ennesima amnesia difensiva, retropassaggio incauto di Doda, che stava ancora una volta per costare cara alla compagine di Filippi.