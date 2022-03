PALERMO-VIBONESE, MASSOLO DAL 1’: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Vibonese, valevole per la 30ª giornata del campionato di Serie C 2021-2022, in programma alle ore 17.30 al "Renzo Barbera"

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Vibonese, valevole per la 30ª giornata del campionato di serie C 2021-2022, in programma alle ore 17.30.

PALERMO: 12 Massolo; 4 Accardi, 79 Lancini, 15 Marconi, 3 Giron; 21 Damiani, 20 De Rose (cap.); 30 Valente, 17 Luperini, 7 Floriano; 9 Brunori.

A disposizione: 1 Pelagotti, 10 Silipo, 11 Dall'Oglio, 16 Somma, 19 Odjer, 25 Buttaro, 27 Soleri, 33 Perrotta, 75 Felici, 77 Doda.

Allenatore: Baldini.

VIBONESE: 1 Mengoni (cap.), 4 Polidori, 5 Risaliti, 8 Basso, 10 Spina, 13 Zibert, 17 Blaze, 19 Corsi, 23 Suagher, 27 Carosso, 99 Curiale.

A disposizione: 22 Marson, 3 Alvaro, 6 Gelonese, 7 Grillo, 9 La Ragione, 15 Bellini, 21 Panati, 25 Cattaneo, 28 Golfo.

Allenatore: Orlandi.

Arbitro: Fontani (Siena).

Assistenti: Salama (Ostia Lido) - Lenza (Firenze).

Quarto Ufficiale: Peletti (Crema).