Palermo, verso la Vibonese: out Perrotta, Marconi e Accardi sulla via del recupero

Il Palermo di Giacomo Filippi affronterà la Vibonese nel match valido per l'undicesimo turno del Girone C di Serie C

Il Palermo si appresta ad affrontare la Vibonese nella gara valida per l'undicesima giornata del Girone C di Serie C. Il match che si disputerà presso il "Luigi Razza" di Vibo Valentia rappresenta un'opportunità per i rosanero che vanno a caccia di continuità dopo la vittoria rimediata per uno a zero ai danni della Virtus Francavilla.

Filippi e il suo staff dovranno fare a meno di Marco Perrotta a causa delle due giornate di squalifica inflittegli dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata contro la franchigia pugliese. Pertanto, l'allenatore originario di Partinico dovrà rivedere l'assetto tattico difensivo rispetto alle ultime uscite della compagine rosanero. "Marconi ha svolto ieri la visita di controllo in programma per valutare le sue condizioni, dopo l'infortunio alla coscia patito contro il Foggia", si legge sul "Giornale di Sicilia". Il recupero dell'ex Monza procede bene ma non è auspicabile un suo rientro in occasione della sfida sul campo della Vibonese. Prosegue la riatletizzazione anche di Andrea Accardi, sulla via del recupero dalla fibrosi al polpaccio.

Nella giornata di ieri, il Palermo ha svolto un'amichevole in "famiglia" affrontando il Cus, squadra militante nel campionato di Eccellenza siciliana. Cinque a zero per i rosa e l'opportunità per Filippi di dar spazio a chi ne ha trovato di meno nel match contro la Virtus Francavilla.

"Visita di cortesia, infine, per il presidente Mirri che ha ospitato al "Barbera" l'ex amministratore delegato della Fiorentina, Sandro Mencucci, ora collaboratore di Andrea Radrizzani, patron del Leeds", si legge sul noto quotidiano. La sua presenza non sarebbe, però, legata al futuro societario del club siciliano.