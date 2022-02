Palermo, verso la Turris: venerdì 18 febbraio mister Baldini in conferenza stampa

In vista della sfida del girone C di Serie C contro la Turris, il tecnico del Palermo, Silvio Baldini, interverrà in conferenza stampa per presentare la gara in programma sabato 19 febbraio 2022 alle 14.30, allo stadio "Renzo Barbera"

Per il Palermo guidato dal tecnico Silvio Baldini, prosegue la marcia di avvicinamento verso la prossima sfida contro la Turris, gara valida per la ventottesima giornata del girone C di Serie C, in programma sabato 19 febbraio 2022 alle ore 14.30, allo stadio "Renzo Barbera". Archiviata la deludente sconfitta per 4-1 contro il Foggia - la prima del nuovo Palermo targato Baldini - la compagine ronsanero si prepara al match interno contro la squadra campana allenata da mister Bruno Caneo. Intanto, in vista del prossimo impegno del campioanto di Lega Pro, venerdì 18 febbraio alle ore 11.30, il tecnico del Palermo, Silvio Baldini, interverrà in conferenza stampa per presentare la gara contro la compagine "corallina".

"Venerdì 18 febbraio alle ore 11:30 interverrà in conferenza stampa l'allenatore del Palermo Silvio Baldini. Gli Operatori dell'Informazione già regolarmente accreditati potranno accedere alla piattaforma Zoom dalle ore 11:20 per partecipare alla conferenza".