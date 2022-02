Palermo, verso la Juve Stabia: venerdì mister Baldini in conferenza stampa

In vista della sfida del girone C di Serie C contro la Juve Stabia, il tecnico del Palermo, Silvio Baldini, interverrà in conferenza stampa per presentare la gara in programma sabato 12 febbraio 2022 alle 17.30, allo stadio "Renzo Barbera"

Per il Palermo guidato dal tecnico Silvio Baldini, prosegue la marcia di avvicinamento verso la prossima sfida contro la Juve Stabia, gara valida per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C, in programma sabato 12 febbraio 2022 alle ore 17.30, allo stadio "Renzo Barbera". Archiviato il deludente pareggio per 2-2 di Campobasso - il secondo consecutivo dopo quello nel derby casalingo contro l'ACR Messina - la compagine ronsanero si prepara al match interno contro la squadra campana allenata da mister Stefano Sottili. Intanto, in vista del prossimo impegno del campioanto di Lega Pro, venerdì 11 febbraio alle ore 16.00, il tecnico del Palermo Silvio Baldini, interverrà in conferenza stampa per presentare la gara contro le vespe.

"Venerdì 11 febbraio alle ore 16:00 interverrà in conferenza stampa l'allenatore del Palermo Silvio Baldini. Gli Operatori dell'Informazione già regolarmente accreditati potranno accedere alla piattaforma Zoom dalle ore 15:50 per partecipare alla conferenza".