Palermo, verso la Fidelis Andria: Marconi ok, rientra Perrotta. Sta sera la partenza

Il Palermo di Giacomo Filippi si appresta a sfidare la Fidelis Andria nel match valido per il tredicesimo turno del Girone C di Serie C

Mediagol (nic) ⚽️

Il Palermo di Giacomo Filippi ha ripreso ad allenarsi dopo la debacle maturata sul campo del Catanzaro. La sconfitta per uno a zero contro la compagine di Calabro è valsa ai rosanero l'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C, la quale vittoria avrebbe garantito ai siciliani l'accesso diretto al terzo turno dei play off validi per compiere il salto di categoria.

Nella mattinata di ieri, subito a lavoro il tecnico del Palermo con i calciatori che non hanno trovato spazio in occasione della sfida contro il Catanzaro. "La squadra di Filippi partirà questa sera, per sostenere lontano dalla Sicilia l’ultimo allenamento prima della trasferta in Puglia", si legge sul noto quotidiano "Il Giornale di Sicilia". La franchigia rosa si appresta, infatti, a sfidare la Fidelis Andria, reduce dal successo in Coppa Italia contro il Foggia di Zeman.

"È sceso regolarmente in campo con i compagni Marconi, rimasto fuori dai convocati per il match nel capoluogo calabrese, dopo essere stato inserito nella distinta per la sfida di campionato con l’Avellino", si legge sul noto quotidiano che punta i riflettori sul definitivo reintegro dell'ex Monza dopo il problema alla coscia che l'ha costretto al forfait a seguito della vittoria casalinga contro il Foggia.

Marco Perrotta torna a disposizione in campionato dopo le due giornate di squalifica rimediate per un intervento scellerato nella gara contro la Virtus Francavilla. Chi, invece, sarà assente, oltre ad Andrea Accardi, è Massimiliano Doda, reo cartellino rosso inflittogli dal direttore di gara nel match contro l'Avellino.