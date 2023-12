Palermo, verso il Pisa: seduta mattutina al “Barbera”. Il report odierno

Allenamento mattutino oggi al "Renzo Barbera" per la squadra di Eugenio Corini. Come sottolinea il club rosanero tramite il proprio sito ufficiale, la squadra ha lavorato divisa in due gruppi: il primo una partita in famiglia con la formazione Primavera, mentre il secondo un’attivazione tecnica, un lavoro intermittente e sviluppi offensivi.