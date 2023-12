Palermo, verso il Pisa: seduta mattutina al “Barbera” per i rosanero. Il report

Ecco il lavoro svolto dalla squadra di Eugenio Corini in vista della sfida in programma sabato pomeriggio.

È proseguita questa mattina al “Renzo Barbera” la preparazione del Palermo in vista della sfida casalinga contro il Pisa , in programma sabato pomeriggio: fischio d'inizio alle ore 16:15. I rosanero - informa il club di viale del Fante - hanno svolto un’attivazione e rapidità, combinazioni offensive, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva ed inattive a favore.

Intanto, nella giornata di domani, venerdì 15 dicembre, alle ore 12.35 l’allenatore Eugenio Corini parlerà in conferenza stampa. L’accesso all’impianto sarà consentito, a partire da 15 minuti prima dell’inizio, esclusivamente agli Operatori dell’Informazione in possesso di accredito stagionale 2023-2024 per assistere alle conferenze stampa del Palermo F.C.