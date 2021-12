Palermo, verso il derby: torna Marconi, Filippi col gruppo al completo. E Soleri…

La sfida tra Catania e Palermo è in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Angelo Massimino": le ultime

Nella giornata di ieri, il Palermo è tornato ad allenarsi in vista del match in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Angelo Massimino". Tutti in campo, anche Lancini che ha recuperato dal problema al ginocchio. Non una partita come le altre, quella valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Un doppio confronto - quello contro Catania e Bari - "che rischia di essere decisivo per le ambizioni del club di viale del Fante, motivo per cui Filippi vuole tutti gli uomini pronti per dare il massimo. Nessuno escluso", si legge.