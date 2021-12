Palermo, verso il derby: cena di gruppo offerta da Filippi. E quei dubbi…

La sfida tra Catania e Palermo è in programma domenica 12 dicembre, alle ore 14:30, allo Stadio "Angelo Massimino"

In casa Palermo, recuperato Marconi che ha scontato un turno di squalifica, Giacomo Filippi avrà l'intero organico a disposizione. Ragion per cui, in vista del match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, il tecnico dovrà sciogliere un paio di dubbi a centrocampo (Odjer o Luperini) e in avanti (Fella o Soleri). Inoltre, dopo la seduta mattutina in programma oggi al Cus, "in serata cena di gruppo che verrà offerta dal tecnico Filippi", scrive l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport".