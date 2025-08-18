Palermo, ultimi giorni per abbonarsi: limite di 17.000 tessere per questa e la prossima stagione

Il Palermo , tramite un messaggio lanciato sul proprio sito ufficiale, ha comunicato la chiusura degli abbonamenti in programma il 23 agosto e il numero massimo di tessere disponibili, sia per questa, che per la prossima stagione.

I prossimi, fino ad esaurimento disponibilità, saranno quindi gli ultimi giorni a disposizione per sottoscrivere l’abbonamento e assicurarsi la prelazione per la prossima stagione. Il Club ha fissato, infatti, in 17.000 il numero massimo di abbonamenti sottoscrivibili per la stagione in corso e questo sarà il limite massimo garantito di abbonamenti anche nella stagione sportiva 2026/2027".